Европа под ударом: ОЭСР прогнозирует замедление глобальной экономики

Не глобальная рецессия, но резкое замедление роста мировой экономики в следующем году и всё ещё высокая, хотя и снижающаяся, инфляция во многих странах. По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, рост мирового ВВП сократится на 0,9 процентных пункта по сравнению с 2022 годом (3,1%) и составит всего 2,2%. В 2021 этот показатель достигал 5,9%. Незначительное восстановление наметится лишь через 2 года.

В организации отмечают, что особенно пострадает Запад, а главными факторами подъёма будут устойчивые азиатские экономики. Среди крупнейших экономик в отрицательную зону уйдут не только Россия, но и Германия, зависящая от российских энергоносителей, а также Великобритания, столкнувшаяся с кризисом доверия рынков.

"Мировая экономика борется со встречными ветрами, просматриваются серьёзные риски. В этих сложных условиях нам необходимо противостоять кризису с помощью хорошо продуманных мер реагирования, а также международного сотрудничества, только так можно переломить эту сложную ситуацию и проложить путь к лучшему будущему", – заявил Матиас Корманн, генеральный секретарь ОЭСР.

Эксперты уверены, что последствия войны в Украине будут иметь долгосрочное влияние на рост мировой экономики. В ОЭСР признали, что господдержка предприятий и домохозяйств на фоне инфляции, повышения тарифов на энергоносители и сбоев поставок была "полезной". Тем не менее в отчёте говорится, что более адресная помощь – например, самым уязвимым слоям населения – позволит минимизировать бюджетные расходы.

Инфляционное давление действительно стало повсеместным. Вы можете видеть, что происходит во многих странах мира. От 50 до 70% всех категорий товаров и услуг подвержены росту цен более чем на 6% в год. Таким образом, инфляция стала всепроникающей и более интенсивной. Альваро Сантос Перейра Исполняющий обязанности главного экономиста ОЭСР

В этой связи центральным банкам рекомендуется не отступать от политики повышения ключевых ставок. Среди других предложений – инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, отказ от протекционизма и поддержка конкуренции, а также сокращение разрыва в уровнях занятости между мужчинами и женщинами.