"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду

Криштиану Роналду больше не играет за "красных дьяволов": в "Манчестер Юнайтед" заявили, что 37-летний форвард покидает команду по взаимному согласию.

"Клуб благодарит Роналду за огромный вклад, который он внес за два сезона на стадионе "Олд Траффорд", забив 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем", – говорится в коммюнике клуба.

Расторжению контракта предшествовало интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором португалец раскритиковал руководство "Манчестер Юнайтед" и сказал, что "не уважает" тренера Эрика тен Хага, поскольку тот "не проявляет уважения к нему".

До завершения контракта Роналду с клубом английской Премьер-лиги оставалось чуть более 7 месяцев.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" выступает в качестве капитана сборной Португалии на Чемпионате мира в Катаре, которая готовится к стартовому матчу группы H против Ганы.