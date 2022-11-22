СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре

СБУ провела во вторник рейд на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. Так называемые мероприятия по безопасности, как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, проводятся для "ограждения населения от провокаций и террористических актов" и недопущения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира".

Кроме того подобные рейды прошли и в двух монастырях на территории Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре очередным звеном в цепи военных действий Киева против Русской православной церкви.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело об оправдании военной агрессии России из-за песни о "пробуждении Матушки-Руси", спетой в одном из храмов Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви.