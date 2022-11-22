Херсон: очереди за водой и обстрелы

Спустя десять дней после возвращения контроля над Херсоном власти Украины борются за восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры. Речь идёт, прежде всего об отоплении, а также об электро- и водоснабжении. Оставшиеся в городе жители говорят, что привыкли к очередям за гуманитарной помощью и водой:

— Вам не тяжело носить эти килограммы?

— Тяжеловато, а что делать? Воды-то нет.

Ситуация осложняется дефицитом бытовых товаров и еды. В магазинах надеются, что скоро будет организован завоз продуктов в Херсонскую область из других регионов.

— Ждём поставку с Украины. Молочка уже едет. Цены всё равно «кусаются», поэтому люди пытаются сэкономить, прийти в день скидок.

Для финансирования восстановления гражданской инфрастуктуры ЕС выделил Киеву очередной транш в размере 2,5 млрд евро.

Правительство, между тем, призывает жителей Херсона уезжать по госпрограмме в менее пострадавшие районы, хотя бы на зиму. Это связывают с российскими ударами по энергосистеме Украины.

Москва, в свою очередь, обвиняет Киев в ударах по гражданской инфраструктуре, в том числе по Запорожской АЭС.

Станция поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент. Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет. Это будет прецедент, который навсегда изменит ход истории. Алексей Лихачёв глава Росатома

Киев обвиняет в обстрелах Запорожской АЭС Москву. МАГАТЭ отмечает, что в результате последних ударов основное оборудование станции не пострадало и непосредственной угрозы ядерной безопасности пока нет.