Индонезия: власти ожидают большего числа жертв землетрясения

Спасатели продолжают поиски выживших после землетрясения в Индонезии.

Более 250 человек погибли, около 1000 получили ранения.

Как заявил губернатор Западной Явы Ридван Камил, большинство погибших — дети. Среди разрушенных зданий — четыре школы, больница и мечеть.

По данным властей, эвакуированы более 13 тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло днем в понедельник на индонезийском острове Ява. Эпицентром стал город Чианджур. Толчки ощущались в столице Джакарте.

Такое количество жертв при, казалось бы, средней магнитуде объясняется неглубоким расположением эпицентра землетрясения, который пролегал в 10 км под землей, высокой плотностью населения и плохим качеством построек.

Больницы переполнены ранеными, многим оказывают помощь на улице. Власти ожидают увеличения числа жертв, так как многие еще находятся под завалами, а доступ в некоторые сельские районы затруднен из-за сошедших в результате толчков оползней.

С начала года это уже как минимум третье землетрясение в Индонезии со значительными жертвами. Первые два в январе и феврале, унесли жизни более 120 человек. Пострадали тысячи жителей.