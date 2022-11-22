Франция, Германия и Италия договорились о поддержке европейских ракет-носителей

Чтобы не остаться в отстающих в космической гонке, нужно раскошелиться. Таков лейтмотив открывшейся во вторник в Париже встречи представителей 22 стран-членов Европейского космического агентства. Им предстоит обсудить бюджет ЕКА на следующие три года, который, по предварительным расчетам, должен составить 18 миллиардов долларов.

В первый день основные участники агентства - Франция, Германия и Италия - договорились гарантировать будущую эксплуатацию ракет-носителей Arian 6 и Vega C.

Брюно Ле Мэр, министр экономики Франции: "Соглашение, которое мы только что подписали с Германией и Италией, я думаю, является лучшей отправной точкой для этой конференции. В этом тексте есть ключевые элементы, по которым мы нашли соглашение после долгих переговоров между Германией, Францией и Италией".

Как ожидается, дополнительное финансирование на поддержку европейских программ ракет-носителей в размере более миллиарда евро будет выделено в течение трех лет.

Европа стремится обеспечить свое будущее во все более конкурентном пространстве, в которое ворвались новые игроки. Франция призывает своих европейских партнеров к единству, чтобы не отставать от китайцев и американцев, которые вкладывают огромные средства в свою космическую отрасль.