Правительство Колумбии и повстанцы возобновили переговоры

Правительство Колумбии и повстанцы возобновили переговорыКомментарии
Euronews
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Правительство Колумбии и Армия национального освобождения возобновили официальные мирные переговоры в Венесуэле впервые с момента их приостановки в 2019 году. Леворадикальная организация — последняя признанная повстанческая группировка в стране.
На своей первой встрече стороны договорились "возобновить процесс диалога с полной политической и этической волей", говорится в совместном заявлении.
Возобновление переговоров — инициатива избранного в августе президента Колумбии Густаво Петро, в прошлом также участника повстанческого движения М-19.
Предыдущие попытки не увенчались успехом отчасти из-за разногласий в рядах Армии национального освобождения.
Переговоры будут проходить поочередно в странах-гарантах — Венесуэле, Кубе и Норвегии.