Правительство Колумбии и повстанцы возобновили переговоры

Правительство Колумбии и Армия национального освобождения возобновили официальные мирные переговоры в Венесуэле впервые с момента их приостановки в 2019 году. Леворадикальная организация — последняя признанная повстанческая группировка в стране.

На своей первой встрече стороны договорились "возобновить процесс диалога с полной политической и этической волей", говорится в совместном заявлении.

Возобновление переговоров — инициатива избранного в августе президента Колумбии Густаво Петро, в прошлом также участника повстанческого движения М-19.

Предыдущие попытки не увенчались успехом отчасти из-за разногласий в рядах Армии национального освобождения.

Переговоры будут проходить поочередно в странах-гарантах — Венесуэле, Кубе и Норвегии.