Десятки погибших в результате пожара на заводе в Китае

В результате пожара на заводе по производству трикотажа в китайском городе Аньян (провинция Хэнань) погибли 38 человек. По официальным данным, причиной возгорания стало нарушение одним из рабочих правил безопасности труда во время электросварки. Полиция задержала несколько подозреваемых.

Из-за неосторожных действий хранящийся на первом этаже здания ватный наполнитель одежды воспламенился и перекинулся на складируемые ткани. 89 человек успели покинуть помещение. Часть людей на втором этаже задохнулась из-за дыма.

На место происшествия были направлено 240 пожарных и 63 единицы техники. На тушение пожара потребовалось около семи часов.