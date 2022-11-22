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мир

Десятки погибших в результате пожара на заводе в Китае

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 Ирина Шелудкова
Смертельный пожар стал следствием нарушения правил безопасности
Смертельный пожар стал следствием нарушения правил безопасности   -   Авторское право  CCTV via AP

В результате пожара на заводе по производству трикотажа в китайском городе Аньян (провинция Хэнань) погибли 38 человек. По официальным данным, причиной возгорания стало нарушение одним из рабочих правил безопасности труда во время электросварки. Полиция задержала несколько подозреваемых.

Из-за неосторожных действий хранящийся на первом этаже здания ватный наполнитель одежды воспламенился и перекинулся на складируемые ткани. 89 человек успели покинуть помещение. Часть людей на втором этаже задохнулась из-за дыма.

На место происшествия были направлено 240 пожарных и 63 единицы техники. На тушение пожара потребовалось около семи часов.