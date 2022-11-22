Противостояние Приштины и Белграда: безрезультатные переговоры в Брюсселе

Безрезультатно завершились переговоры Белграда и Приштины при участии представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака. По словам Борреля, обе стороны проявили неконcтруктивное поведение, особенно представители частично признанного Косова.

Эскалация напряженности произошла после требования косовских властей о перерегистрации автомобилей и решения о взимании штрафов с сербских жителей края, которые не сменили регистрационные знаки. В ответ косовские сербы вышли из местных органов власти и полиции.

Во вторник премьер-министр Косова Альбин Курти по просьбе посла США в Приштине отложил на 48 часов вступление в силу решения о штрафах и заявил, что будет работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней.

Ранее он обвинил главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в предвзятости и выступил с утверждением, что именно Боррель отказался от пути нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

По словам президента Сербии Александра Вучича, во время переговоров представители Приштины не захотели принимать измененные тексты договора.

Этнические сербы, проживающие на севере Косова, на вопрос корреспондента Euronews о своих опасениях отвечают:

"Не знаю, мне кажется все будет хорошо!"

"Нет страха. Мы здесь живем с рождения, мы к этой ситуации уже привыкли. Старшее поколение наверно волнуется, но молодежь — нет".

"Я не переживаю, потому что Косово — сербское, и останется частью Сербии".

Президент Сербии заявил, что косовские власти направили на север края полицейский спецназ.

Миссия KFOR под руководством НАТО в Косове остается наготове, об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.