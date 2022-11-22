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мир

Европарламент отмечает 70-летие

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 Euronews
Европарламента в этом году исполняется 70 лет
Европарламента в этом году исполняется 70 лет   -   Авторское право  AFP

Европейские лидеры собрались в Cтрасбурге в честь 70-летнего юбилея Европарламента: в 1952 году впервые состоялась сессия Общей ассамблеи Европейского объединения угля и стали, положившая начало общеевропейскому законодательному органу. 

Председатель Европаламента Роберта Метсола в своей речи напомнила собравшимся о европейских ценностях.

"Я горжусь нашими достижениями, тем,  что Европа является светочем защиты демократии, тем, что мы никогда не были равнодушными, никогда не отворачивались, тем, что Европа — это ответ на многие вопросы, которые задает нам наш народ. Нет совпадения в том, что именно флаг ЕС был водружен в Херсоне после стольких месяцев жестокой й оккупации  — потому что этот флаг символизирует собой надежду, храбрость и веру".

Европейский парламент сыграл ключевую роль в расширении ЕС. За 70 лет число представителей выросло с 78 до 705 депутатов, избираемых прямым голосованием.

Основные функции Европарламента — контроль Европейской комиссии, законодательство, принятие бюджета.