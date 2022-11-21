Ситуация в столице Украины и других крупных городах резко ухудшилась после крупнейшей ракетной атаки на энергосистему страны 15 ноября. По сообщению украинской государственной энергосети "Укрэнерго", 40% украинцев сегодня испытывают трудности из-за повреждения по меньшей мере 15 крупных энергетических узлов по всей стране.

Предупредив, что перебои с электричеством могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, в "Укрэнерго" подчёркивают, что "стойкость и мужество - качества, которые нужны нам этой зимой".

Мэр Киева Виталий Кличко также подчеркнул необходимость быть стойкими перед лицом возможного отключения электроэнергии.

"В худшем случае... Вообще-то, я не люблю об этом говорить. Но мы должны быть готовыми к тому, что у нас не будет электричества, не будет воды, отопления, услуг и связи", - рассказал Кличко в одном из интервью.

Пожилая женщина готовит еду на газовой горелке во время отключения электричества в Киеве (14 ноября 2022 г.) Андрей Кравченко / AP Photo

В заявлении "Укрэнерго" говорится, что "тысячи километров ключевых высоковольтных линий не работают", и это влияет на всю страну.

Ведомство опубликовало фотографию трансформаторной подстанции, которая была разрушена российской ракетой, в результате чего около 400.000 человек остались без электроэнергии. Согласно отчету, "сейчас в энергосистеме десятки таких подстанций. Это оборудование не может быть быстро заменено".

Президент Владимир Зеленский заявил после российских обстрелов на прошлой неделе, что более 10 миллионов украинцев остались без электричества. Хотя к воскресенью, по его словам, в некоторых областях наблюдались улучшения.

"Восстановление сетей и технических возможностей электроснабжения, разминирование линий электропередач, ремонты - все идет круглосуточно", - сказал Зеленский в своем ночном обращении.

По его словам, отключения электроэнергии в воскресенье вечером были запланированы в 15 областях Украины и в столице. "Укрэнерго" сообщило, что в понедельник плановые отключения будут во всех областях страны.

В многоэтажке чувствуешь себя как в смертельной ловушке

Резкое похолодание и первый снег значительно осложнили ситуацию в Киеве.

Холод заставляет людей включать обогреватели, что резко увеличивает нагрузку на электросистему и тут же делает перебои в подаче электроэнергии более длительными.

В связи с сезонным понижением температуры киевские власти объявили о создании коммунальных пунктов обогрева.

В городе с населением 3 миллиона человек было создано 528 пунктов экстренной помощи. Здесь жители могут согреться, выпить чаю, зарядить телефон и получить любую необходимую помощь. Пункты обогрева будут оборудованы автономными источниками питания, а также специальными котельными.

Мэр Киева Кличко рассказал также о мерах, принятых для подготовки к отключению электроэнергии с наступлением холодов: "Мы подготовились и запросили электрогенераторы у наших партнеров, которые они нам присылают. На этот случай у нас есть запас дизельного топлива. У нас много теплых вещей. У нас есть медикаменты".

Многие киевляне начали оставлять в лифтах коробки с едой, фонариками и аккумуляторами для подзарядки - на случай, если кто-то застрянет в лифте надолго.

Собака в ошейнике с подсветкой на улице в Киеве во время отключения света (16 ноября 2022 г.) Андрей Кравченко / AP Photo

Из-за отсутствия электричества общественный транспорт работает с перебоями, а многие мелкие магазины и вовсе не открываются.

Жизнь в многоэтажках с видом на разрушенную войной столицу Украины похожа на смертельный квест или ловушку из фильма ужасов. Ни света, ни воды, ни возможности приготовить еду. Нет и лифта, на котором можно было бы сбежать с 21-го этажа в случае российского ракетного удара. Даже когда электричество возвращается, его никогда не дают надолго.

"Российские ракетные удары ввергают Украину в каменный век", - говорит Анастасия Пироженко. Во время недавнего 24-часового обстрела в ее 26-этажной высотке электричество включали всего лишь на полчаса.

Она говорит, что "военные условия жизни" выгнали ее и ее мужа из квартиры:

"Наше здание - самое высокое в районе и представляет собой отличную мишень для российских ракет. Поэтому мы уехали из нашей квартиры к родителям и готовимся к самой суровой зиме в нашей жизни", - рассказала 25-летняя Анастасия.

Большинство больниц в Киеве уже получили электрогенераторы, и перебоев с электричеством там пока нет.

"Жизнь без света, только бы не с русскими"

В Александровской городской больнице в центре Киева, крупнейшей и старейшей в столице, сообщили, что не стали отменять плановые операции, благодаря тому, что здесь были получены электрогенераторы из Франции. Такие же генераторы были поставлены в учебные заведения и социальные службы.

"Это для нас приоритетные объекты, и большинство из них оснащены автономными источниками энергии", - сказал в пятницу глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Первый снег в центре Киева (18 ноября 2022 г.) Андрей Кравченко / Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Однако во многих школах Киева учебный процесс был серьёзно нарушен: отсутствие электричества означает перебои с интернетом, что делает дистанционное обучение практически невозможным.

Восьмилетний Ярослав перестал ходить в свою школу в столичном районе Виноградарь после того, как ракетным обстрелом в школе выбило все окна, находящееся там убежище получило повреждения.

"Большинство детей учились дистанционно, но теперь и это стало невозможно", - сказала в телефонном интервью мама Ярослава, Елена. "Мы пытаемся защитить детей от ужасов войны, но холод и перебои с электричеством сильно мешают этому".

Аналитики говорят, что российские ракетные удары по энергетической системе Украины никак не влияют на успешное продвижение украинской армии на юге и ситуацию на поле боя в целом.

"Русские не способны победить на поле боя и поэтому используют холод и тьму как оружие против гражданского населения, пытаясь посеять панику, депрессию и деморализовать украинцев", - считает аналитик киевского "Пента-центра" Владимир Фесенко.

Выгул собаки во время отключения электричества, Киев (4 ноября 2022 г.) Андрей Кравченко / AP Photo

"Путин терпит военные поражения и остро нуждается в военной паузе, поэтому он таким диким образом вынуждает Зеленского к переговорам".

Аналитик считает, что Кремль также пытается оказать давление на поддержку Украины Западом, поскольку ЕС и США будут вынуждены расширить пакеты помощи замерзающему Киеву на фоне растущих внутренних проблем.

"Путин пытается сделать цену поддержки Украины слишком высокой - это касается как денег, так и возможного нового потока беженцев в Европу из замерзающей страны", - говорит Фесенко.

Киевлянка Анастасия Пироженко, покинув свою многоэтажку, переехала к матери в небольшую квартиру в другом районе Киева. Сейчас здесь живут пять человек. У семьи есть деревянный сруб в селе под Киевом, и Анастасия уже заготовила дрова на случай вынужденной эвакуации из города.

"Мы понимаем, что зима может быть долгой, холодной и темной, но мы готовы терпеть, - говорит Анастасия, - Мы готовы жить без света, только бы не с русскими".