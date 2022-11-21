Hospices de Beaune: вино и деньги льются рекой

Тысячи бочек вина и сотни покупателей... На знаменитом и одном из старейших аукционов мира Hospices de Beaune в Бургундии, в нынешнем году побит рекорд четырехлетней давности: здесь продано винной продукции на сумму в 29 миллионов евро. В 2018 году участники торгов потратили в Боне 14 миллионов.

Амайес Аули - директор по продажам вина в Европе, Sotheby's: "Мы практически бросились из одной крайности в другую. С урожаем 2021 года, а это был самый маленький урожай за последние 40 лет, на продажу было выставлено 362 лота. Теперь все по другому. В 2022 году урожай оказался богатым. Это уже 162-я распродажа вина и мы предложили клиентам 820 лотов".

Такой успех связывают с отличным качеством урожая и восстановлением винной отрасли после двух лет пандемии. Среди покупателей много по большей части не французы, а иностранцы - из Азии, и США.

Часть доходов от продаж на аукционе Hospices de Beaune будет передана ассоциациям, которые помогают детям.