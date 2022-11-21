День достоинства и свободы: Украина отмечает знаковую дату

Двадцать первого ноября Украина отмечает день достоинства и свободы. Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена установили лампадки на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве в память активистов, погибших в ходе антиправительственных протестов в 2013-2014 годах. Революция достоинства началась с массовых проевропейских акций, которые привели к падению пророссийского президента Виктора Януковича.

"Светлая память всем тем, кто не с нами, и полная поддержка тем героям, которые сегодня защищают свободу нашего государства", - сказал в ходе памятной церемонии мэр Киева Виталий Кличко.

В тот же день киевский градоначальник сообщил, что из столицы отправился гуманитарный груз в осовобожденный от российской оккупации Херсон. Жителям города сейчас не обойтись без поддержки.

"Что сегодня получили", — задает вопрос корреспондент.

“Получили яблоки, бублики".

"Мясо тоже?" - уточняет репортер.

"Мясо тоже, курицу".

Полки в магазинах пока практически пустуют. Цены высокие, а покупателей почти нет.

А так выглядит теперь одно из сел в Харьковской области Украины. Когда-то здесь проживали около тысячи жителей. После полномасштабного вторжения российских войск дома подверглись мощным обстрелам. Село опустело.

В понедельник Минобороны России заявило, что военные нанесли удары по пунктам управления ВСУ, в том числе в Шевченково Харьковской области. Москва также обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле Запорожской АЭС и призвала мировые державы оказать влияние на Украину. Киев отвергает обвинения в обстрелах атомной станции.