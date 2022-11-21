Американская газета New York Times (NYT) подтвердила подлинность видеозаписей убийства 11 российских военнослужащих в Украине. Эксперты издания сравнили появившиеся в социальных сетях на прошлой неделе видео с предоставленными американской компанией Maxar Technologies спутниковыми снимками и выяснили, что события происходили в селе Макеевка Сватовского района Луганской области. При этом издание подчеркивает, что по видеозаписям невозможно установить, при каких обстоятельствах погибли люди, сдавшиеся в плен.

Видеосвидетельства были распространены 12 ноября проукраинским Telegram-каналом, сообщившим о взятии Макеевки. В NYT подтвердили, что недвно в этом селе были сняты и другие видео с воздуха. Проанализировав запись, сделанную украинским военнослужащим на телефон, и другую с квадрокоптера, специалисты смогли восстановить последовательность событий, но пока не готовы однозначно ответить на вопрос, имело ли место военное преступление со стороны ВСУ, или самозащита украинских солдат.

Последовательность событий

Первая запись сделана на мобильный телефон неназванным украинским солдатом, который вёл видеодневник боев за Макеевку. Вторая представляет собой видео с беспилотника. Скорее всего, считают в NYT, его сняли украинские силы, наблюдавшие за наступлением.

Первое видео показывает группу вооруженных украинских солдат, лежащих в поле, они ведут огонь по цели вдалеке и разговаривают как на украинском, так и на русском языках. Раздаются выстрелы, и оператор показывает своё лицо.

На втором видео та же группа украинских солдат находится во дворе фермы. Дом и окружающие постройки сильно повреждены в результате боёв. Украинский солдат лежит на земле и целится из пулемета с ленточным питанием в один из сараев на территории комплекса. Второй украинский солдат стоит позади него. Третий расхаживает по двору с винтовкой в руках, а четвертый осматривает тело, похоже, мёртвого российского солдата. Неподалеку неподвижно лежит второе тело, тоже, по-видимому, российского солдата. В одном из сараев укрываются российские солдаты, но мы их пока не видим.

Следующая сцена - видео, снятое на мобильный телефон во внутреннем дворе тем же украинским солдатом. В нём есть непонятные для экспертов NYT пробелы. На видео - четверо украинских солдат, по крайней мере трое из которых вооружены. Один из них с винтовкой наперевес неуверенно приближается к строению, где укрываются российские солдаты. Другой с автоматом прикрывает его. Раздается несколько выстрелов - правда, непонятно откуда - и солдат медленно отступает от пристройки.

Видео обрывается, и когда оно возобновляется, шесть российских солдат лежат лицом вниз на земле рядом друг с другом. По крайней мере, двое из них живы: видно, что они двигаются, остальные неподвижны. Запись показывает, как еще четыре солдата медленно выходят из пристройки, один за другим, некоторые с поднятыми руками. Они присоединяются к остальным солдатам на земле. Россияне одеты в бронежилеты и каски, их форма имеет отличительные знаки - красные ремни на голенях.

Двое украинцев, стоящих в стороне, выглядят расслабленными и направляют свои винтовки в сторону земли. Поначалу захват в плен проходит организованно и без происшествий - но внезапно все меняется. Когда 11-й российский солдат выходит из флигеля, он открывает огонь, целясь в одного из украинцев. Камера мобильного телефона отлетает в сторону, а украинский солдат, снимавший эту сцену, вздрагивает. Покадровый анализ экспертов NYT того, что происходит дальше, показывает, что стоящий рядом украинский солдат поднимает винтовку и целится в сторону российского стрелка. Видео обрывается.

Вторая видеозапись с воздуха показывает последствия случившегося только что. Российские солдаты лежат неподвижно, очевидно, мёртвые. Большинство из них - в том же положении, как в момент, когда они сдались в плен. Вокруг них лужицы крови, у некоторых кровотечение из верхней части тела или головы. Российский солдат, открывший огонь по украинцам, похоже, был убит на месте, он лежит на том месте, откуда стрелял. Белая кирпичная стена рядом с местом, где он стоял, имеет свежие повреждения, возможно, от ответного огня украинских солдат.

Эксперты: "Убийство сложившего оружие комбатанта - нарушение законов войны"

Журналисты New York Times опросили экспертов по правилам ведения войны. "Похоже, что большинство из них (российских солдат - прим.ред.) были убиты выстрелами в голову", - заявила Рохини Хаар, консультант американской правозащитной организации "Врачи за права человека" (PHR). "Лужи крови ... указывают на то, что их просто оставили там умирать. Похоже, что не было никаких попыток подобрать их или помочь им".

По её мнению, российские солдаты сдались, так как лежали "очевидно безоружные и с руками за головой или вытянутыми вперёд". "Они считаются hors de combat, то есть фактически военнопленными", - подчеркнула Рохини Хаар. Она добавила, что Римский статут - международный договор, учредивший Международный уголовный суд, мог бы расследовать этот инцидент по нескольким статьям, если бы Украина была участницей договора. Речь идёт о, в частности, статье 8b (vi), которая гласит: "Убийство или ранение комбатанта, который, сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию", что является нарушением законов ведения войны.

Как считает Ива Вукушич, эксперт по военным преступлениям из Утрехтского университета, трудно определить, было ли совершено военное преступление или нет, основываясь только на видеоматериалах. На её взгляд, решающим фактором является время, когда были застрелены россияне.

"Была ли это одна или две очереди? В момент, когда последний россиянин вышел и выстрелил в украинцев? Или это было совершено после того, как непосредственную угрозу нейтрализовали, то есть в качестве акта мести, и тогда это - очевидное военное преступление", уточняет она. Если в русских стреляли в пылу боя, то это не является преступлением. "Если этих военнопленных еще не обыскали, то украинцы не могли знать, вооружены ли они, даже если они находились на земле", добавила эксперт.

Украина отвергает обвинения в "казни" российских пленных

Украинский уполномоченный по правам человека в воскресенье отверг обвинения Москвы в "казни" российских военнопленных. Он заявил, что в снятом инциденте украинские солдаты защищались от россиян, которые делали вид, что сдаются в плен.

Омбудсмен Дмитрий Лобинец добавил в Telegram, что "видеоматериалы", представленные Москвой в качестве доказательства "казни" Киевом российских военнопленных, на самом деле показывают, что российские солдаты, "притворившись сдавшимися, совершили военное преступление, открыв огонь по украинским вооруженным силам". По его словам, погибшие российские солдаты "поэтому не могут считаться военнопленными".

Украина будет расследовать события на видеозаписях, распространенных в соцсетях, заявила в свою очередь Ольга Стефанишина, заместитель премьер-министра Украины. Она пояснила, что украинские войска "абсолютно не заинтересованы в казни кого-либо" и имеют прямой приказ взять "как можно больше военнопленных", чтобы их можно было обменять на россиян. "Каждый потенциально казненный российский солдат - это украинец, которого нельзя будет обменять, так что дух и логика здесь отсутствуют", - сказала она АР.

В пятницу Россия обвинила Украину в казни более 10 своих военнослужащих, сложивших оружие, назвав это "военным преступлением" на основании видеозаписей, размещенных в социальных сетях. Министерство обороны России заявило, что они свидетельствуют о "преднамеренном и методичном убийстве" попавших в ловушку российских солдат. Следственный комитет России сообщил, что начал расследование. Министерство иностранных дел России призвало "международные организации осудить это шокирующее преступление" и начать расследование.

ООН: "Мы знаем об этих видеозаписях и изучаем их"

"Мы знаем об этих видеозаписях и изучаем их", - заявила в пятницу Марта Уртадо, пресс-секретарь Управления ООН по правам человека. "Обвинения в суммарных казнях людей, находящихся в состоянии боя, должны быть быстро, полностью и эффективно расследованы, а все виновные привлечены к ответственности". Согласно международному праву, французский термин hors de combat относится к людям, которые находятся "вне боя" из-за того, что они сдались в плен, безоружны, потеряли сознание или по иным причинам не могут защитить себя.

В начале октября следователи Организации Объединенных Наций в Украине заявили, что регулярно получают сообщения о том, что российские силы пытают гражданских и военных заключенных - иногда до смерти. В то же время люди часто исчезают в районах, контролируемых РФ и её ставленниками.

Украинские войска также пытали и издевались над военнопленными во время их захвата или транспортировки в места содержания под стражей, но “в меньших масштабах”, сказал руководитель полевых операций ООН Кристиан Салазар Фолькманн Совету по правам человека. Следователи ООН также зарегистрировали 47 произвольных задержаний украинскими правоохранительными органами, не уточнив, о ком именно идёт речь.