English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Франция

Молдавии помогут всем миром

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
Участники конференции в Париже
Участники конференции в Париже   -   Авторское право  EMMANUEL DUNAND/AFP

Представители десятков стран мира собрались в понедельник в Париже на конференцию, цель которой - помочь Молдавии, серьезно пострадавшей из-за российского вторжения в соседнюю Украину. Эта страна с населением в 2,5 миллиона человек, расположенная между Украиной и Румынией, сталкивается с экономическим и гуманитарным кризисом с наступлением зимы, после того как поставки энергоресурсов из России сократились наполовину. По оценкам молдавских властей, стране, чтобы пережить зиму, потребуется дополнительно более миллиарда евро.

Катрин Колонна, министр иностранных дел Франции: "Сначала мы сосредоточимся на краткосрочных чрезвычайных потребностях - помочь Молдавии, помочь ее населению пережить эту зиму. И другая цель этой конференции, как и предыдущих, это оказание помощи Молдавии в долгосрочной перспективе путем поддержки ее программы экономических реформ, поддержки ее инфраструктуры и содействие ее продвижению в Европейский Союз".

Ранее 30 процентов потребностей Молдавии в электроэнергии обеспечивала Украина, а остальные 70 процентов поступали с тепловой электростанции в отколовшемся Приднестровье, где размещены российские войска. Однако из-за ударов России по энергетической инфраструктуре Украины поставки оттуда в Молдавию прекратились, как и из сепаратистского региона.

Правительство приняло меры по энергосбережению. Кроме того на выручку пришла Румыния, которая начала продавать Молдавии газ и электричество по сниженным ценам. Но этого недостаточно.