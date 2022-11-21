Молдавии помогут всем миром

Представители десятков стран мира собрались в понедельник в Париже на конференцию, цель которой - помочь Молдавии, серьезно пострадавшей из-за российского вторжения в соседнюю Украину. Эта страна с населением в 2,5 миллиона человек, расположенная между Украиной и Румынией, сталкивается с экономическим и гуманитарным кризисом с наступлением зимы, после того как поставки энергоресурсов из России сократились наполовину. По оценкам молдавских властей, стране, чтобы пережить зиму, потребуется дополнительно более миллиарда евро.

Катрин Колонна, министр иностранных дел Франции: "Сначала мы сосредоточимся на краткосрочных чрезвычайных потребностях - помочь Молдавии, помочь ее населению пережить эту зиму. И другая цель этой конференции, как и предыдущих, это оказание помощи Молдавии в долгосрочной перспективе путем поддержки ее программы экономических реформ, поддержки ее инфраструктуры и содействие ее продвижению в Европейский Союз".

Ранее 30 процентов потребностей Молдавии в электроэнергии обеспечивала Украина, а остальные 70 процентов поступали с тепловой электростанции в отколовшемся Приднестровье, где размещены российские войска. Однако из-за ударов России по энергетической инфраструктуре Украины поставки оттуда в Молдавию прекратились, как и из сепаратистского региона.

Правительство приняло меры по энергосбережению. Кроме того на выручку пришла Румыния, которая начала продавать Молдавии газ и электричество по сниженным ценам. Но этого недостаточно.