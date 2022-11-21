Десятки погибших и сотни раненых в Индонезии в результате землетрясения

Жертвами землетрясения в индонезийском округе Чианджур стали свыше 50 человек, сотни людей получили ранения, разрушены здания и дороги. Эпицентр землетрясения магнитудой 5, 6 находился в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты. По данным местного агентства геофизики, опасности цунами, которое могло быть вызвано ударом стихии, сейчас нет.

Из-за линий разлома в Тихоокеанском бассейне в Индонезии часто происходят землетрясения, извержения вулканов и цунами.