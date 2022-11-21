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Индонезия

Число жертв землетрясения в Индонезии растет

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 Вероника Доваль
Жертвы землетрясения в Индонезии
Жертвы землетрясения в Индонезии   -   Авторское право  Kholid/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Число погибших в результате землетрясения в Индонезии достигло 162. По данным властей провинции Западная Ява, большинство из них - дети. В результате удара стихии были разрушены десятки зданий. Под их обломками еще могут находиться люди.

Эпицентр подземных толчков магнитудой до 5,6 находился в 70 км юго-восточнее Джакарты на глубине 5 км.

В Индонезии с населением более 270 миллионов часто происходят землетрясения, извержения вулканов и цунами из-за линий разлома в Тихоокеанском бассейне. Мощное землетрясение и цунами в 2004 году унесли жизни почти 230 тыс. человек.