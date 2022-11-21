Спорные итоги COP27: фонд компенсаций и отсутствие подвижек по выбросам

Спорные итоги COP27: фонд компенсаций и отсутствие подвижек по выбросамКомментарии
Делегаты климатического саммита COP27 возвращаются домой со смешанными чувствами.
В Египте была достигнута историческая договоренность о создании фонда компенсаций для развивающихся стран, но в то же время участникам не удалось продвинуться в усилиях по ограничению глобальных выбросов.
Возглавляющий 27-ю конференцию ООН по климату министр иностранных дел Египта Самех Шукри приветствовал создание фонда.
Более богатые страны будут платить тем, кто уязвим перед лицом климатических катастроф из-за глобального потепления, за нанесенный ущерб и экономические потери.
Однако участники саммита не стали вырабатывать новых обязательств по сокращению использования ископаемого топлива, а включение в соглашение так называемой "энергии с низким уровнем выбросов" вызвало опасения, что некоторые виды ископаемого топлива, такие как природный газ, могут считаться "зелеными".
Подытоживая саммит, эксперты предупредили, что мир по-прежнему стоит "на грани климатической катастрофы", и сокращение выбросов парниковых газов остается единственным решением.