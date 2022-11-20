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Спорт

Бензема пропустит Чемпионат мира

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 Вероника Доваль
Карим Бензема
Карим Бензема   -   Авторское право  AP Photo/Christophe Ena   -  

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема пропустит Чемпионат мира в Катаре. Форвард, который в этом году был признан лучшим футболистом мира, на тренировке получил досадную травму мышцы бедра и выбыл из строя. Это произошло за три дня до первого матча французов с командой Австралии. На предыдущем турнире в России, ставшем триумфальным для трехцветных, Бензема также не выступал - тогда Дидье Дешам решил обойтись без него.

"Было бы здорово встретиться с обладателем "Золотого мяча" и игроком такого калибра, - говорит защитник австралийцев Натаниэль Аткинсон. - В футболе хочется играть против лучших игроков мира. Очевидно, он один из их, он сейчас лучший игрок в мире".

Для французских болельщиков травма игрока стала настоящим потрясением.

"Это большой удар, но, учитывая, что у нас объективно одна из лучших атак, шансы завоевать кубок остаются и мы верим в это", - говорит этот француз.

"Жиру, Оливье Жиру, номер 9. Он поможет нам выиграть Кубок мира", - уверен этот болельщик.