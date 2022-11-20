English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Спорт

ЧМ-2022: Эквадор обыграл Катар

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
Матч между сборными Катара и Эквадора
Матч между сборными Катара и Эквадора   -   Авторское право  Natacha Pisarenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved   -  

В матче открытия Чемпионата мира по футболу сборная Эквадора в воскресенье обыграла хозяйку турнира команду Катара 2:0. Дубль на свой счет записал Эннер Валенсия. Игра прошла на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур.

За 92 года крупнейшего футбольного события принимающая команда ни разу не проиграла свою первую игру.

С тремя очками футболисты Эквадора возглавили группу А. В следующем туре они сыграют со сборной Нидерландов, а Катара- с командой Сенегала. Оба матча пройдут 25 ноября.