ЧМ-2022: Эквадор обыграл Катар

В матче открытия Чемпионата мира по футболу сборная Эквадора в воскресенье обыграла хозяйку турнира команду Катара 2:0. Дубль на свой счет записал Эннер Валенсия. Игра прошла на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур.

За 92 года крупнейшего футбольного события принимающая команда ни разу не проиграла свою первую игру.

С тремя очками футболисты Эквадора возглавили группу А. В следующем туре они сыграют со сборной Нидерландов, а Катара- с командой Сенегала. Оба матча пройдут 25 ноября.