ЧМ-2022: Эквадор обыграл Катар

ЧМ-2022: Эквадор обыграл КатарКомментарии
Авторское право Natacha Pisarenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved --
В матче открытия Чемпионата мира по футболу сборная Эквадора в воскресенье обыграла хозяйку турнира команду Катара 2:0. Дубль на свой счет записал Эннер Валенсия. Игра прошла на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур.
За 92 года крупнейшего футбольного события принимающая команда ни разу не проиграла свою первую игру.
С тремя очками футболисты Эквадора возглавили группу А. В следующем туре они сыграют со сборной Нидерландов, а Катара- с командой Сенегала. Оба матча пройдут 25 ноября.