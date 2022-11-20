Британцы вынуждены воровать продукты в магазинах

Куски мяса сейчас приходится стеречь как предметы роскоши. В последние недели в Великобритании резко возросло число краж продуктов питания, чему способствовала стремительная инфляция (11,1% в октябре). Она привела каждого пятого британца к порогу нищеты. Владелец этого магазина в Ковентри считает, что в этом виновато бездействие полиции.

Пол Чима, владелец супермаркета в Ковентри:"Бекон, колбасы, сыры - это самый чувствительный отдел, именно он становится главной мишенью. Инциденты происходят каждый день, на прошлой неделе мы поймали вора с полным чемоданом продуктов. Но даже такие объемы полицию не волнуют".

Владелец магазина усилил меры наблюдения и участвует в форуме, где городские торговцы делятся фотографиями и информацией о продуктовых ворах.

Неподалеку группа людей выстраивается в очередь у центра продовольственной помощи. Среди них есть люди без средств к существованию, а также рабочие, которые уже не могут сводить концы с концами. За последний год цены на основные продукты, такие как молоко, сыр и яйца, выросли более чем на 30%.

"Цены в супермаркетах возмутительны, меня от них тошнит. Такие люди, как мы, у которых ничего нет, мы не можем так жить. Вот почему людям приходится воровать", - считает этот рабочий.

"Раньше я покупал молоко за 1 фунт, а теперь оно стоит 1 фунт 80 пенсов, так что это тяжело", - рассказывает этот мужчина.

"Все мои деньги уходят на еду. Больше ни на что - только счета и еда", - говорит эта женщина.

Такая ситуация наблюдается и в других городах по всей стране. В Блэкпуле эта благотворительная столовая неустанно работает, чтобы накормить десятки людей каждый вечер. Владелец заведения пришел к шокирующему осознанию того, что работать больше недостаточно, чтобы хватало на жизнь.

Марк Батчер, владелец столовой Amazing Grace:"Есть люди с полной занятостью, которые приходят сюда за дополнительной едой. Мы терпим провал в этой стране во всех сферах. Что здесь происходит, если мы даже не можем позаботиться о своих людях?"

По оценкам экспертов, в ближайшие месяцы в Великобритании в продовольственной помощи будут нуждаться полмиллиона детей. Приближается зима, и для многих британцев она может стать одной из самых суровых за последние десятилетия.