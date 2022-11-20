В воскресенье в Казахстане проходят досрочные президентские выборы. На пост главы государства претендуют 6 кандидатов. Для победы в первом туре нужно набрать более пятидесяти процентов голосов. Минимальной явки по законодательству нет. «Евроньюс» спросил у некоторых из тех, кто проголосовал в Астане об их видении будущего страны в международном контексте.

Айгерим Ермекова, 25 лет, юрист: «Учитывая сложную геополитическую обстановку, я бы хотела, чтобы политика нашего государства заключалась в нейтралитете, чтобы сохранялся основной принцип международного права, невмешательство в дела других государств».

Кенес Махамбетов, пенсионер: «У нашего государства должна быть многополярная политика, то ли с Западом, то ли с Востоком, со всеми странами должны равнополярные отношения быть».

Диас Тусупбеков: "Cамое главное – это спокойствие, стабильность и развитие. И главное, чтобы мы никого не трогали и нас никто не трогал".

Галина Полонская, «евроньюс», Астана: "После недавних поправок к Конституции президент Казахстана избирается лишь на один срок, без права переизбрания. А вот время пребывания на посту главы государства увеличилось с пяти до семи лет".