Протесты сирийских курдов против турецких рейдов

Сирийские курды с портретом лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана вышли на акцию протеста против турецкой военной операции "Коготь-Меч". По данным автономных властей, в ночь на воскресенье около 30 человек погибли в ходе рейдов турецкой армии в курдских районах на севере Сирии, в том числе 11 мирных жителей. Остальные погибшие - курдские ополченцы и сирийские военные.

"Пять раз бомбили электростанцию, она полностью разрушена, — говорит местный житель, — мы остались здесь, чтобы вытащить раненых из-под завалов, как вдруг над нами пролетел самолёт, и нам ничего не оставалось, как бежать".

Турция заявила, что удары были нанесены по базам Рабочей партии Курдистана (РПК), которые, по её словам, использовались для совершения терактов на турецкой территории. Операция под кодовым названием "Коготь-Меч" началась после взрыва в центре Стамбула в прошлое воскресенье, в результате которого 6 человек погибли и более 80 были ранены. Турция обвинила запрещённую курдскую группировку. РПК свою причастность к нападению в Стамбуле отрицает.