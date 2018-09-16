Элиуд Кипчоге, бегун из Кении, одержал победу на Берлинском марафоне, побив мировой рекорд. 33-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 1 минуту и 39 секунд. Предыдущий мировой рекорд был установлен в Берлине в 2014 году другим кенийским атлетом Деннисом Кипруто Киммето.
Марафон: бегун из Кении установил новый мировой рекорд
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Марафон: бегун из Кении установил новый мировой рекорд
"Я очень счастлив, что смог побить мировой рекорд, - прокомментировал Кипчоге свою победу. Я верил в свою подготовку, верил своим тренерам". Кипчоге считается одним из лучших марафонцев в истории и имеет титул олимпийского чемпиона на данной дистанции.
В женском марафоне в Берлине победу одержала кенийка Глэйдис Чероно с результатом 2 часа 18 минут 11 секунд.