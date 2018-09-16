Пистолеты вместо гитар и маракасов. Неизвестные преступники, переодетые в костюмы уличных музыкантов мариачи, устроили бойню в главном туристическом районе Мехико.
В Мексике ищут убийц в костюмах мариачи
В Мексике ищут убийц в костюмах мариачи
Не менее пяти человек погибли и еще восемь получили ранения. Как рассказали очевидцы, злоумышленники подъехали на мотоциклах к площади Гарибальди в мексиканской столице и открыли огонь по находившимся там людям.
После этого преступники скрылись с места происшествия. В районе развернута крупномасштабная операция по поиску бандитов. В полиции не исключают, что речь идет о сведении счетов между враждующими наркокартелями. Однако с какой целью был избран именно туристический квартал Мехико, пока непонятно.
"Я первый раз такое вижу. Особенно здесь, в этой части города, где очень много туристов", - рассказал Хосе, сам музыкант марьячи.
Площадь Гарибальди является одной из главных достопримечательностей столицы Мексики и неизменно привлекает множество влюбленных пар, которые приходят сюда послушать серенады в исполнении мариачи.