В Будапеште порядка четырех тысяч человек собрались на акцию протеста против премьера Виктора Орбана. Манифестация состоялась несколько дней спустя после того, как Европейский парламент принял резолюцию, в которой констатировал наличие угрозы отступления Венгрии от основополагающих демократических принципов ЕС. "Венгрия больше, чем Орбан!" скандировали участники демонстрации, организованной левой оппозицией.

Слово демонстрантам:

"Мы - граждане Европейского Союза. И мы хотим остаться в Европе. Только мы можем сместить Виктора Орбана. Это крайне важно для нас. Я сама на пенсии, но у меня есть сын. И он свое будущее видит в Венгрии. Мы любим нашу страну".

"Я думаю, мы должны показать всей Европе, что здесь в Венгрии раздаются и другие голоса. Виктор Орбан все продолжает утверждать, весь народ его поддерживает, обеспечивает ему большинство. По крайней мере, собравшиеся здесь люди - свидетельство тому, что в стране есть и другие мнения".

О нынешнем премьере Венгрии резко высказался бывший глава кабинета Ференц Дьюрчан.

"Я думаю Венгрией сейчас правит гнусный мошенник", - заявил Дьюрчань своим сторонникам. По мнению политика, который сейчас возглавляет оппозиционную партию "Демократическая коалиция", в Венгрии царит диктатура. Дьюрчань призвал к длительным протестам.

Напомним, в тексте резолюции Европарламент выразил обеспокоенность относительно работы в Венгрии конституционной и избирательной систем, независимости судов, свободы высказываний и прав мигрантов, и беженцев.