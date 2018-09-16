В Будапеште порядка четырех тысяч человек собрались на акцию протеста против премьера Виктора Орбана. Манифестация состоялась несколько дней спустя после того, как Европейский парламент принял резолюцию, в которой констатировал наличие угрозы отступления Венгрии от основополагающих демократических принципов ЕС. "Венгрия больше, чем Орбан!" скандировали участники демонстрации, организованной левой оппозицией.
"Венгрия больше, чем Орбан!"
"Венгрия больше, чем Орбан!"
Слово демонстрантам:
"Мы - граждане Европейского Союза. И мы хотим остаться в Европе. Только мы можем сместить Виктора Орбана. Это крайне важно для нас. Я сама на пенсии, но у меня есть сын. И он свое будущее видит в Венгрии. Мы любим нашу страну".
"Я думаю, мы должны показать всей Европе, что здесь в Венгрии раздаются и другие голоса. Виктор Орбан все продолжает утверждать, весь народ его поддерживает, обеспечивает ему большинство. По крайней мере, собравшиеся здесь люди - свидетельство тому, что в стране есть и другие мнения".
О нынешнем премьере Венгрии резко высказался бывший глава кабинета Ференц Дьюрчан.
"Я думаю Венгрией сейчас правит гнусный мошенник", - заявил Дьюрчань своим сторонникам. По мнению политика, который сейчас возглавляет оппозиционную партию "Демократическая коалиция", в Венгрии царит диктатура. Дьюрчань призвал к длительным протестам.
Напомним, в тексте резолюции Европарламент выразил обеспокоенность относительно работы в Венгрии конституционной и избирательной систем, независимости судов, свободы высказываний и прав мигрантов, и беженцев.