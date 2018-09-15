По меньшей мере 25 человек стали жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах. В субботу он достиг побережья острова Лусон, там ливневые дожди привели к масштабным наводнениям и оползням.
Свирепый "Мангхут": жертвами тайфуна уже стали 25 человек
Свирепый "Мангхут": жертвами тайфуна уже стали 25 человек
По оценкам синоптиков, "Мангхут", пришедший из Тихого океана, стал самым сильным тайфуном в этом году. Местами порывы ветра достигали 285 км/ч.
Сорванные крыши домов, поваленные деревья - в результате удара стихии было нарушено транспортное сообщение и выведены из строя линии электропередач. Порядка 100 тысяч человек были эвакуированы из прибрежных зон в специальные центры.
Всего же в зоне прохождения тайфуна оказались более четырёх миллионов человек. В воскресенье тропический циклон, по прогнозам синоптиков, достигнет Гонконга.
"Прошлой ночью нам было не до сна. Для нас, рыбаков, это настоящее бедствие. По телевизору мы видели, на что способен этот тайфун", - говорит один из обитателей прибрежной рыбацкой деревушки.
Власти Гонконга объявили максимальный уровень штормового предупреждения. Местные жители запасаются продовольствием, питьевой водой, чтобы пережить удар стихии, которая уже в ближайшие часы грозит полностью парализовать этот регион - один из наиболее густонаселенных в мире.