Почтить память священника, который посвятил свою жизнь борьбу с мафией, приехал на Сицилию папа римский Франциск. Ровно 25 лет тому назад 15 сентября отец Джузеппе (Пино) Пульизи, который всеми силами старался удержать молодёжь бедных пригородов Палермо от вступления в мафиозные структуры, а в своих проповедях призывал паству не подчиняться преступникам и жить по христианским законам, был убит Каза Нострой. В этом году Ватикан выпустил посвящённые ему марки.
Папа римский приехал на Сицилию
Папа римский приехал на Сицилию
В городке Пьяцца-Армерине на южных склонах гор Эреи понтифик призвал молодых сицилийцев не забывать заветов Пульизи:
"Некоторые молодые люди говорят, что они верят в Бога, но не доверяют Церкви. Когда вы спрашиваете их: "Почему?" - то они говорят, что не любят священников. Ну, так если вы не любите священников. то подойдите к одному из них и скажите: "Я вам не верю вот по такой-то, такой-то и такой-то причине", - сказал папа Франциск.
Джузеппе (Пино) Пульизи был застрелен возле церкви, где проповедовал, в свой 56-ой день рожденья. Это убийство потрясло всех итальянцев, повернув общественное мнение против мафии. Пять лет назад Пульизи был причислен католической церковью к лику святых.