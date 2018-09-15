Папа римский приехал на Сицилию

Почтить память священника, который посвятил свою жизнь борьбу с мафией, приехал на Сицилию папа римский Франциск. Ровно 25 лет тому назад 15 сентября отец Джузеппе (Пино) Пульизи, который всеми силами старался удержать молодёжь бедных пригородов Палермо от вступления в мафиозные структуры, а в своих проповедях призывал паству не подчиняться преступникам и жить по христианским законам, был убит Каза Нострой. В этом году Ватикан выпустил посвящённые ему марки.