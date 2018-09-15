По меньшей мере пять человек стали жертвами урагана «Флоренс», который обрушился на восточное побережье США в пятницу. Достигнув суши, он ослаб до уровня тропического шторма, вызвав при этом серьёзные наводнения в штатах Северная и Южная Каролина. Повалено множество деревьев. В результате падения одного из них на дом в городе Уилмингтон погибли мать с ребёнком. Местные жители говорят, что не ожидали подобного разгула стихии: «Все запаслись продовольствием, и я тоже, но разве можно действительно подготовиться к чему-то подобному? Хуже просто не бывает. Никто не может быть к такому готов».
Ураган "Флоренс": разрушения и жертвы
Ураган "Флоренс": разрушения и жертвы
Упавшие деревья повредили линии электропередач и перегородили дороги, что затрудняет работу ремонтных служб. Губернатор Северной Каролины предупредил о дальнейших перебоях с электроснабжением: «В Северной Каролине сейчас почти 650 тысяч человек остались без электричества, и энергетические компании заявляют, что это число будет расти. Они ожидают, что без электроэнергии могут остаться в итоге от миллиона до 2,5 миллионов жителей штата».
По данным синоптиков, таких сильных ветров здесь не было с 1958 года. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения. Кроме того, из-за непогоды были отменены почти 1500 авиарейсов.