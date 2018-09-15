"Флоренс" ослаб, но грозен

Число жертв урагана "Флоренс", обрушившегося в пятницу на восточное побережье США, возросло до 7. Около 1 млн. домов и предприятий остались без электричества, отменены почти 1,5 тыс. авиарейсов.

Несмотря на то, что в субботу "Флоренс" ослаб до тропического шторма, вызванные им наводнения и сохраняющаяся угроза новых затоплений ещё больше усложняют задачу властей Северной и Южной Каролины. На помощь им направлены около 10 тыс. американских военнослужащих и добровольцев. По данным синоптиков, столь сильных ветров, поваливших такое количество деревьев, здесь за последние 60 лет не видели.

В зоне бедствия в Северной Каролине, где с 7 сентября объявлено чрезвычайное положение, оказалось около 500 тыс. человек. В Нью-Берне многие улицы превратились в каналы - из берегов вышли реки Трент и Ньюс, вода в городе поднялась на полметра.

Рой Купер, губернатор Северной Каролины предупреждает сограждан:

"Угроза наводнений, вызванных ураганом, сейчас ещё выше, чем в момент первого удара стихии всего сутки назад. На всём побережье реки выходят из берегов, потоки воды заливают фермы и сельскохозяйственные угодия, наши дома и города. Многие люди сейчас находятся в гораздо большей опасности, и я не преувеличиваю. Наводнений будет всё больше, вода будет подниматься, и если вы не проявите бдительность, не примете меры, то это может стоить вам жизни."

Десятки тысяч людей эвакуированы из опасных районов. Оставшимся власти рекомендуют подняться на крыши домов или на возвышенности. Спасатели обходят дом за домом, вынося тех, кто не может выбраться сам.

По предварительным оценкам, ущерб, нанесённый ураганом "Флоренс", достигнет 27 млрд долларов.