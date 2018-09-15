В полуфинале Кубка Дэвиса действующие чемпионы из Франции Жюльен БеннетО и Николя МаЮ одержали уверенную победу над испанскими теннисистами Фелисьяно Лопесом и Марселем Грано льерсом –
Определились финалисты Кубка Дэвиса
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Определились финалисты Кубка Дэвиса
Субботний матч в парном разряде прошел в Лилле. Счет в противостоянии стал 3-0 в пользу сборной Франции.
0.20 Американцы Майк Брайан и Райан Харрисон нанесли поражение хорватам Ивану Додигу и Мате Павичу и сократили отставание своей команды в полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса.
Счет противостояния сборных США и Хорватии стал 2-1 в пользу хорватов. Матч прошел в хорватском зАдаре.