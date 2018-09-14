"Восток-2018" и Китай

В ходе военных учений "Восток-2018" были запущены ракеты класса "земля-воздух", С-300 и "Бук", сообщили в Минобороны России. Запуск состоялся на полигоне "Телемба" в Бурятии.

Радиолокационные системы обнаружили более 30 воздушных целей, запущенных в широком диапазоне высот и скоростей. Все цели противника были уничтожены.

Между тем, эксперты спорят о цели этих учений - рутинное ли это военное дело для оттачивания тактического сотрудничества в бою, или не очень тонкий намек "внешним врагам", кем бы они ни были.

"За маневрами "Восток-2018" пристально наблюдают военные аналитики и мировые СМИ. Многие задаются вопросом - был ли послан некий геополитический сигнал во время совместных российско-китайских маневров на полигоне. Вчера я разговаривала с одним из военных атташе и он сказал, что возможно некий сигнал и был послан, но только у каждой стороны он был свой", - рассказывает наш журналист Галина Полонская.

Очевидно, что Россия таким образом разминает мускулы: она показывает, что в ее распоряжении мировая военная сила. Это можно было отметить в Сирии, а теперь и на Дальнем Востоке. Проведение учений показывает США, что в случае санкций Россия обратится к Китаю. Последний реагирует довольно сдержанно, об этом сказал политолог Йонас Парелло-Плеснер в эфире нашего утреннего англоязычного шоу Good Morning Europe.

"На китайских телеканалах показывают, как Си Цзиньпин, выступая на экономическом форуме во Владивостоке, говорит о строительстве инфраструктуры в регионе, и уделяют гораздо меньше внимания военным учениям. Если каналы упоминают об этом, значит китайская политика придерживается сохранения мира в регионе. Китай не хочет, чтобы его видели в тандеме с Россией против США и Запада"

Возможная причина того, что Китай участвует в этих учениях - извлечь военные уроки России в Сирии, поскольку сама Поднебесная не участвовала в вооруженном конфликте со времен войны во Вьетнаме в конце 70-х годов.