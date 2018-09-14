Дороги в Румынии — самые плохие в ЕС

Несмотря на растущую потребность в улучшении инфраструктуры, которая позволила бы людям и товарам быстрее передвигаться по стране и в Западную Европу, строительство автострад в Румынии продвигается очень медленно — на 22 километра в год.

Подсчеты провели эксперты местной неправительственной организации Pro Infrastructure, которая отслеживает состояние дорожной сети Румынии. Протяженность высокоскоростных магистралей в стране составляет 750 километров — всего лишь 5% всей дорожной инфраструктуры. Бухарест ежегодно объявляет о больших дорожных планах, но всякий раз что-то мешает их выполнению.

Йонут Чурея, вице-председатель Pro Infrastructure: "Все очень усложняется бюрократическими процессами. Очень много проблем с выдачей разрешений на строительство, с разрешениями природоохранных органов. Из-за этого государственная дорожная компания не может вовремя начать тендерный процесс, они плохо готовят конкурсную документацию, в результате чего происходит много случаев оспаривания. Много проблем связано с административными недостатками государственной дорожной компании, различных министерств и государственных ведомств, и конечно, проблемы существуют и в частном секторе".

В добавок к этому, неэффективное планирование дорожного строительства иногда приводит к катастрофам. В 2015 году из-за оползней обрушилась часть новой автотрассы на западе страны. Из-за недостатка высокоскоростных дорог страдает туристический сектор, но транспортные компании несут еще большие экономические потери.

Раду Динеску, генеральный секретарь UNTTR (Национальный союз перевозчиков Румынии): "Нужно смотреть на проблему не только глазами водителей машин, но и грузовиков: иногда водителю приходится ехать по прямой всего лишь 60 километров, потому что мост на пути не может выдержать вес грузовика, либо дорожное полотно не может выдержать стандартный европейский вес в 40 тонн, и водитель вынужден делать крюк в 180 километров. Таких примеров в Румынии очень много, и, к сожалению, все это продолжается уже долгое время".

Румыния является частью важного общеевропейского транспортного коридора №4 который ведет из морского терминала в Константинии на Черном море до Салоников на юге Европы в Греции и затем на запад в Дрезден и Нюрнберг в Германии. Дорожная инфраструктура внутри страны играет важную роль в общей взаимосвязи дорог. Румынская часть этого коридора составляет 834 километра, но функционирует только 70%".

Маттео Патроне, региональный директор EBRD (Европейского банка реконструкции и развития) по Румынии и Болгарии: "Инфраструктура является основой сближения разных регионов страны и одной из главных составляющих для этого. И в Румынии существует очевидный инфраструктурный разрыв. Там всего 750 километров автотрасс, это страна с самой слабо развитой дорожной сетью в ЕС с точки зрения численности населения и площади. Еще очень многое нужно сделать".

По данным исследования Всемирного экономического форума, в прошлом году Румыния заняла последнее — 28 место в списке стран ЕС по качеству дорожной инфраструктуры, а в в 2015 году — 25 место по темпам завершения общеевропейской транспортной сети TEN-T.