"Украденное искусство" Гурлитта

В 2012 году весь мир облетела новость о том, что немецкая полиция обнаружила настоящий клад - почти полторы тысячи полотен, о которых долгие годы ничего не было известно. Находились они в домах, принадлежащих сыну Хильдебранда Гурлитта - известного коллекционера произведений так называемого "дегенеративного искусства".

Тут же возникло подозрение, что картины были изъяты нацистами из музеев или украдены у еврейских коллекционеров во время Второй мировой войны. Вскоре оно подтвердилось.

"Мы стараемся уделять больше внимания людям, которые потеряли свои произведения во время войны. Это в основном еврейские коллекционеры. Мы также заостряем внимание на тех работах, которые могут быть возвращены законным наследникам", - рассказал куратор выставки.

Музей и специально созданный для этого фонд при содействии правительства Германии выясняют, какие из произведений действительно были украдены, а затем ищут законных владельцев. В их руки уже были переданы четыре картины из собрания Гурлитта.

Экспозиция продлится до 7 января будущего года.