Горбачев: "Память возвращает меня к годам Перестройки"

"Память постоянно возвращает меня к годам перестройки", к "событиям, до неузнаваемости изменившим нашу страну и мир" - пишет Михаил Горбачев в своей последней книге "В меняющемся мире".

В четверг в Москве представили 350-страничные размышления экс-президента Советского Союза, основанные на документах и записях бесед с мировыми лидерами.