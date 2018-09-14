Горбачев: "Память возвращает меня к годам Перестройки"

"Память постоянно возвращает меня к годам перестройки", к "событиям, до неузнаваемости изменившим нашу страну и мир" - пишет Михаил Горбачев в своей последней книге "В меняющемся мире".
В четверг в Москве представили 350-страничные размышления экс-президента Советского Союза, основанные на документах и записях бесед с мировыми лидерами.
"У Михаил Сергеевича возникла идея сделать еще одну книгу для издательства АСТ, книгу о внешней политике эпохи Перестройки, книгу, где содержались бы также оценки того, что в мире происходило после Перестройки", - пояснил переводчик экс-президента с английского, его многолетний соратник по "Горбачев-Фонду" Павел Палажченко.
"Работой я доволен, хотя для меня ничего здесь нового нет", - прокомментировал новинку сам Горбачев.
Среди прочего он утверждает, что холодная война "никуда и не уходила", меняется только ее накал. Горбачев также считает, что КПСС могла сохранить влияние и власть, если бы не путч 1991 года.
Появление в 1985 году Горбачева на посту Генерального секретаря ЦК КПСС изменило представление мира о советском лидере. Главными свершениями его политики "нового мышления" считают подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вывод войск из Афганистана, объединение Германии.