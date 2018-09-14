Суррогатное материнство: за и против

В середине сентября 2018 года испанское консульство в Киеве запустило процедуру регистрации примерно 30 младенцев, родившихся у суррогатных матерей. Некоторое время все попытки вывезти малышей из страны блокировались из-за подозрений в торговле людьми и недобросовестных действиях медицинских работников.

Каждый год сотни людей со всей Европы совершают поездки на Восток в надежде стать родителями: запрет на суррогатное материнство в их странах заставляет многих европейцев искать пути стать родителями в обход системы, что нередко обходится в крупные суммы.

Что означает суррогатное материнство и где в Европе оно узаконено, а в каких странах законодательство находится в стадии разработки?

Что такое суррогатное материнство?

Суррогатное материнство - метод вспомогательного размножения, при котором женщина вынашивает ребёнка для родителей, по каким-либо причинам не способным (или не пожелавшим) иметь детей. Как правило речь идёт о парах (гетеро- или гомосексуальных), но в некоторых случаях к услугам суррогатных матерей прибегают и одинокие родители.

Существует два типа суррогатного материнства:

Более распространенной формой является суррогатное материнство, при котором используется экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с последующей индукцией беременности (внедрение эмбриона) суррогатной матери, причём яйцеклетка берётся либо у предполагаемой будущей матери, либо у донора.

Традиционное суррогатное материнство означает беременность суррогатной матери с помощью собственной яйцеклетки. Выносившая плод женщина, таким образом, становится генетической матерью ребёнка.

Где в Европе разрешено суррогатное материнство?

Возможности суррогатного материнства сильно ограничены в Европе. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные euronews некоммерческой организацией из Австралии Families Through Surrogacy ("Семьи за суррогатное материнство"), которая консультирует желающих обратиться к услугам суррогатной матери.

Испания, Франция, Германия и Швейцария - среди стран, которые законодательно запрещают обращение к услугам суррогатных матерей.

В Ирландии, Нидерландах, Бельгии и Чехии существующее законодательство не работает или не обладает достаточным для исполнения авторитетом, что фактически означает отсутствие законов, признающих суррогатное материнство. "В этих странах нет законной процедуры для передачи родительских прав от суррогатной матери другим родителям", - поясняет представитель НПО "Семьи за суррогатное материнство".

В Великобритании суррогатное материнство узаконено для граждан Соединенного Королевства, если оно проходит на безвозмездной основе. Португалия также допускает суррогатное материнство на безвозмездной основе для гетеросексуальных пар по медицинским показаниям.

Наименее чёткое законодательство в этой области - в России и на Украине, что позволяет бездетным парам, в том числе и иностранцам, оплачивать в этих странах услуги суррогатной матери.

Законы о суррогатном материнстве

Сколько стоят услуги суррогатной матери?

Билл Хаутон, основатель консалтинг-фирмы Sensible Surrogacy, рассказал интервью euronews, что, несмотря на ограничительное законодательство, суррогатное материнство становится "всё более популярным".

Европейские пары, с которыми работает Sensible Surrogacy, - это выходцы, прежде всего, из Великобритании, Ирландии, Италии, Франции, Германии и Швеции.

"Около половины - это гетеросексуальные пары, ещё 50% - гомосексуальные пары", - уточнил Хаутон.

Недавнее исследование, проведенное НПО "Семьи за суррогатное материнство", показало, что в Европе к услугам суррогатных матерей чаще всего прибегают норвежцы. Ещё один "крупный рынок" в этой сфере - это Испания.

Страны, традиционно поставлявшие эти услуги, такие как Индия, Непал и Таиланд, теперь закрыты для запросов о суррогатах. Произошло это из-за сообщений об эксплуатации женщин. Это привело к тому, что в последние годы появились новые центры суррогатного материнства.

Как отмечает Билл Хаутон, многие европейцы предпочитают съездить на Украину, где услуги суррогатных матерей стоят около 50 тысяч долларов (или 3,4 млн рублей), а не в США, где эта процедура стоит вдвое больше.

Этот рынок развивается также в Кении, где за суррогатное материнство предстоит отдать от 40 до 45 тысяч долларов США (или около 3 млн рублей), хотя сам процесс усыновления не оговорен законом.

Спорные вопросы

Критики суррогатного материнства говорят, что практика позволяет эксплуатировать женщин и превращает младенцев в живой товар. Последствиями этого могут быть эмоциональные и правовые проблемы, связанные с родительством и опекунством.

Активистка из Швеции, писательница Кайса Экис-Экман, автор книги "Быть и быть проданным - проституция, суррогатное материнство и раздвоение личности», настаивает на том, что все формы суррогатного материнства должны быть запрещены.

"Суррогатное материнство - это торговля младенцами и эксплуатация женщин, и это противоречит Конвенции ООН о правах ребенка, а потому его следует запретить", - сказала она в интервью Euronews.

"Суррогатное материнство превращает младенцев в живой товар, а женщин - в "живые фабрики". Кроме того этот рынок стимулирует торговлю людьми, и дети могут попасть в руки злоумышленников".

Но есть и те, кто не согласны с такой жёсткой позицией.

"Доказано, что запрет суррогатного материнства просто поощряет практику подпольного материнства, что создаёт ненужные риски и делает более уязвимыми как суррогатных матерей, так и новорождённых и их будущих родителей", - пояснил основатель "Семьи за суррогатное материнство" Сэм Эвергингем.

"Трансграничное суррогатное материнство сталкивается со многими проблемами. Учитывая высокий уровень бесплодия в развитых странах и растущее число гомосексуальных союзов, Европе следует более внимательно присматриваться к запросам своих граждан на суррогатное материнство и работать над законами, которые позволят желающим оставаться в границах одного государства", - заключил Эвергингем.