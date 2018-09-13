Пётр Верзилов, участник группы Pussy Riot и издатель интернет-журнала "Медиазона", госпитализирован в тяжелом состоянии. Он был доставлен в токсикореанимационное отделение московской клинической больницы имени Бахрушиных в среду вечером. Ему поставлен диагноз "вертебро-базилярная недостаточность", другими словами – недостаточное кровоснабжение мозга.
Пётр Верзилов попал в реанимацию
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Пётр Верзилов попал в реанимацию
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По словам подруги Верзилова Вероники Никульшиной, в 6 часов вечера Пётр пожаловался на плохое самочувствие, ухудшение зрения, а затем начал терять способность разговаривать и прямо ходить. Близкие Верзилова говорят о его возможном отравлении. Врачи о причинах недомогания Верзилова пока не говорят. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.
Петр Верзилов стал известен в 2007 году как участник арт-группы "Война". 15 июля 2018 года во время финала чемпионата мира по футболу он вместе с участницами группы Pussy Riot выбежал на поле в полицейской форме.