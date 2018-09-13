На Филиппинах идёт массовая эвакуация из-за надвигающегося тайфуна "Мангхут". По распоряжению властей, свои дома должны покинуть свыше 800 тысяч жителей крупнейшего острова филиппинского архипелага Лусон.
На Филиппины надвигается тайфун
На Филиппины надвигается тайфун
Скорость ветра в центральной части тайфуна превышает 200 км/час. Есть серьёзные опасения, что он может вызвать оползни и наводнения.
"Мне страшно. Нам сказали, что тайфун очень мощный. Он опаснее, чем недавние муссонные дожди. Поэтому мы напуганы", - говорит эта местная жительница.
В четверг Мангхут находился на расстоянии семисот километров от острова. По прогнозам синоптиков, он достигнет побережья уже в субботу, основной удар стихии придется на северо-восточную провинцию Кагаян. Тайфун также рискует затронуть Тайвань и Китай.
Президент Филиппин Родриго Дутерте говорит, что пока не намерен обращаться за международной помощью.
"Все будет зависеть от масштабов стихии. Возможно, нам понадобится чья-то помощь, если конечно, появятся страны, руководствующиеся благими намерениями. Но пока в этом нет необходимости, думать об этом рано", - сказал глава страны.
Как сообщают филиппинские власти, миллионы евро уже потрачены на продукты питания и предметы первой необходимости для 4 миллионов человек,подверженной риску.