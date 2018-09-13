На Дальнем Востоке России завершилась основная фаза военных учений "Восток-2018". По данным министерства обороны, войска Центрального и Восточного военных округов, а также военнослужащие Народно-освободительной армии Китая и монгольской армии отработали действия по отражению наступления условного противника с последующим переходом в контрнаступление.
Путин посетил "Восток-2018"
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Путин посетил "Восток-2018"
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В четверг за маневрами на забайкальском полигоне Цугол наблюдал президент России Владимир Путин. На завершающем этапе учений в заданном районе была осуществлена высадка тактического десанта. В операции были задействованы более 50 вертолётов. После завершения манёвров на полигоне прошёл смотр военной техники и парад.
Галина Полонская, Euronews: "Учения на полигоне Цугол завершились совместным парадом. Россия и Китай продемонстрировали здесь полномасштабный военный спектакль и показали, что могут объединиться и пойти единым фронтом против общего врага".