Ураган "Флоренс" достиг восточного побережья США

Первой её встретил штат Северная Каролина. Ураган принёс туда шквалистый ветер и сильные дожди. Вода хлынула на улицы портового города Уилмингтон. Более 150 тысяч домов остались без электричества. Уровень воды в реке Ньюс поднялся на три метра, из-за чего затопленным оказался город Нью Берн.

В регионе почти полностью прекращено авиасообщение. Свыше тысячи рейсов аннулированы.

Власти говорят, что готовились к худшему. К пятнице Ураган ослаб до первой категории по шкале Саффира-Симпсона. В настоящий момент он находится в 35 километрах от Уилмингтона и движется в северо-западном направлении со скоростью 2,5 м/с.

Однако расслабляться рано. Флоренс по-прежнему представляет смертельную опасность. Синоптики опасаются сильнейшие наводнения и оползни. Пострадать от стихии могут около 10 миллионов человек.

"Пока это не самые страшные последствия урагана. Но это предупреждение о том, что нас ожидает. Это будет испытанием на прочность. Чтобы пережить шторм, нам нужно будет сохранять рассудок, быть выносливыми и терпеливыми", - сообщил Рой Купер, губернатор штата.

Помимо Северной Каролины, из за урагана Флоренс в штатах Южная Каролина, Джорджия, Виргиния, Мэриленд, а также в Вашингтоне действует режим чрезвычайной ситуации. Предупреждение об эвакуации получили свыше полутора миллионов человек.