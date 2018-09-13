Большинство венгров считают справедливой резолюцию Европарламента о том, что Будапешт серьёзно отступает от общеевропейских демократических норм. Таковы результаты опроса, проведённого по заказу нашего телеканала сразу после того, как стали известны результаты голосования депутатов.
Опрос: справедлив ли Старсбург?
Опрос: справедлив ли Старсбург?
Опрос проводился среди граждан страны возрастом от 18 до 49 лет через приложение для смартфона.
Справедливым решение Страсбурга назвали более 56%, несправедливым — почти 24%. 20% не смогли определиться с ответом.
Второй вопрос звучал так: считаете ли вы, что своим решением Европарламент осудил Венгрию в целом или же политику венгерского правительства?
Более 53% считают, что ответственность лежит только на правительстве, более 12% уверены, что Страсбург действует против всей страны, 16% считают, что верно и то, и другое. Неопределившихся в этом вопросе — 17%.
В среду в Венгрии были опубликованы результаты и другого опроса, проведённого центром «Сазадвег». По этим данным, правящую коалицию поддерживают 36% граждан. В случае выборов — если не учитывать неопределившихся и колеблющихся — ФИДЕС и союзники получили бы 53% голосов.