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Срочная новость

Венгрия

Опрос: справедлив ли Старсбург?

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Опрос: справедлив ли Старсбург?

Опрос: справедлив ли Старсбург?
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Большинство венгров считают справедливой резолюцию Европарламента о том, что Будапешт серьёзно отступает от общеевропейских демократических норм. Таковы результаты опроса, проведённого по заказу нашего телеканала сразу после того, как стали известны результаты голосования депутатов.

Опрос проводился среди граждан страны возрастом от 18 до 49 лет через приложение для смартфона.

Справедливым решение Страсбурга назвали более 56%, несправедливым — почти 24%. 20% не смогли определиться с ответом.

Второй вопрос звучал так: считаете ли вы, что своим решением Европарламент осудил Венгрию в целом или же политику венгерского правительства?

Более 53% считают, что ответственность лежит только на правительстве, более 12% уверены, что Страсбург действует против всей страны, 16% считают, что верно и то, и другое. Неопределившихся в этом вопросе — 17%.

В среду в Венгрии были опубликованы результаты и другого опроса, проведённого центром «Сазадвег». По этим данным, правящую коалицию поддерживают 36% граждан. В случае выборов — если не учитывать неопределившихся и колеблющихся — ФИДЕС и союзники получили бы 53% голосов.