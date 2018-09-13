Картина Огюста Ренуара "Две женщины в саду", украденная нацистами у еврейского коллекционера Альфреда Вайнбергера, вернулась законным владельцам. Полотно было изъято из банковского хранилища в Париже в 1941 году. Прежде чем оказаться в руках единственной живой наследницы Вайнбергера Сильвии Сулитцер, шедевр появлялся на торгах в Йоханнесбурге, Лондоне, Цюрихе и Нью-Йорке.
Украденную нацистами картину вернули законному владельцу
Украденную нацистами картину вернули законному владельцу
Джеффри Берман адвокат, Нью-Йорк:
"Когда в 2013 году госпоже Сулитцер стало известно о том, что "Две женщины в саду" продаются на аукционе Christie's, она подала иск. После расследования, проведенного нашими силами, а также сотрудниками ФБР, предполагаемый владелец работы, добровольно согласился отказаться от претензий на картину. Поэтому мы можем вернуть это полотно госпоже Сулитцер".
Представители американских властей официально передали картину внучке Вайнбергера во время церемонии в Музее еврейского наследия.
"Я благодарна за то, что у меня есть возможность показать моей любимой семье, где бы она не находилась, что справедливость существует. Спасибо от всего сердца", - сказала Сулитцер.
Ранее Конгресс США принял закон, требующий от Госдепартамента способствовать возвращению изъятой собственности выжившим в Холокосте и родственникам погибших в нем.