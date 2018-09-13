Украденную нацистами картину вернули законному владельцу

Картина Огюста Ренуара "Две женщины в саду", украденная нацистами у еврейского коллекционера Альфреда Вайнбергера, вернулась законным владельцам. Полотно было изъято из банковского хранилища в Париже в 1941 году. Прежде чем оказаться в руках единственной живой наследницы Вайнбергера Сильвии Сулитцер, шедевр появлялся на торгах в Йоханнесбурге, Лондоне, Цюрихе и Нью-Йорке.