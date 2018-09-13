Карибы готовятся к шторму «Исаак». Ожидается, что он в ближайшие дни пересечёт Наветренные острова и уже в выходные окажется в центре Карибского моря. Метеорологи называют «Исаак» небольшим, но опасным. На Мартинике и Гваделупе объявлен красный уровень опасности. Жители пользуются любой возможностью, чтобы запастись всем необходимым на пару дней а возможно и больше.
Генераторы про запас
Генераторы про запас
«Свечи, батарейки маме. Потом ещё овощи, консервы. И докупить воды, но немного, потому что дома уже есть запас».
Воду уже отключили заранее, общественный транспорт тоже не работает. После разрушительной прошлогодней «Ирмы» местные власти стараются предусмотреть всё возможное, хоть «Исаак» выглядит слабее — ещё два дня назад метеорологи «понизили» его с урагана до шторма.
«Покупают генераторы на случай, если выключится свет. Ну и всё, что необходимо для генераторов — масло, канистры, кабели, лампы, ну в общем всё, что может пригодится, когда дома отключат свет».
На Сен-Мартене и Сен-Бартелеми «оранжевый» уровень опасности. На Гваделупе ожидают порывы ветра до 130 км/ч и готовятся к наводнениям.