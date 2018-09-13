Генераторы про запас

Карибы готовятся к шторму «Исаак». Ожидается, что он в ближайшие дни пересечёт Наветренные острова и уже в выходные окажется в центре Карибского моря. Метеорологи называют «Исаак» небольшим, но опасным. На Мартинике и Гваделупе объявлен красный уровень опасности. Жители пользуются любой возможностью, чтобы запастись всем необходимым на пару дней а возможно и больше.