Стрельба в Калифорнии

Не менее 5 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Калифорнии в среду вечером.

По данным местных СМИ, в городе Бейкерсфилде мужчина, пришедший в офис транспортной компании вместе со своей супругой, повздорил с одним из посетителей и убил его. Затем он застрелил также свою жену и ещё одного посетителя, который в это время вошёл в помещение.

Из транспортной компании нападавший поехал к жилому дому, где убил ещё двух человек, а затем в другом квартале города похитил машину. Находившимся в ней людям - это были женщина и ребёнок - удалось убежать.

Заметив, что за ним следует полиция, злоумышленник остановил машину и выстрелил себе в грудь. Ранение стало смертельным.

Причины его действий пока неизвестны.