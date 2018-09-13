Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил войну казнокрадам, пообещав вернуть и тех из них, кто сбежал за границу. Главе Службы национальной безопасности и начальницу полиции поручено провести рейды и обыски у подозреваемых олигархов и высокопоставленных чиновников, а также в течение двух часов обезоружить их охрану.
Пашинян объявил войну казнокрадам
Пашинян объявил войну казнокрадам
Об этом Пашинян объявил на митинге агитационной кампании по выборам в Совет старейшин Еревана, где также назвал "преступлением против государственности" прослушивание телефонов главы СНБ и Специальной следственной службы (записанный разговор был обнародован в интернете).
По словам Пашиняна, данные о том, что ряд высокопоставленных чиновников и олигархов на украденные у народа деньги приобрели технику для прослушивания и создали свою службу безопасности, были опубликованы ещё много лет тому назад в возглавляемой им тогда оппозиционной газете. "Эти параллельные службы безопасности должны быть ликвидированы", - заявил армянский премьер.