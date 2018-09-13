Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил войну казнокрадам, пообещав вернуть и тех из них, кто сбежал за границу. Главе Службы национальной безопасности и начальницу полиции поручено провести рейды и обыски у подозреваемых олигархов и высокопоставленных чиновников, а также в течение двух часов обезоружить их охрану.