"Восток-2018" - масштабные учения на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке России продолжаются масштабные маневры "Восток-2018". В них принимают участие около 300 тысяч военных, более одной тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Об особенности одного из прошедших этапов учений корреспонденту euronews Галине Полонской рассказал полковник Сергей Курышкин, начальник центра боевого применения ВКС: