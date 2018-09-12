На Дальнем Востоке России продолжаются масштабные маневры "Восток-2018". В них принимают участие около 300 тысяч военных, более одной тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Об особенности одного из прошедших этапов учений корреспонденту euronews Галине Полонской рассказал полковник Сергей Курышкин, начальник центра боевого применения ВКС:
"Восток-2018" - масштабные учения на Дальнем Востоке
"Восток-2018" - масштабные учения на Дальнем Востоке
"Вероятный противник был обозначен реальными мишенями, которые мы готовили и запускали для войск противовоздушной обороны, группировки противовоздушной обороны, со всего диапазона высот и скоростей. Все эти мишени по большому счету перекрывают то, что есть на вооружении у вероятного противника, в два-три раза их тактико-технические характеристики".
Подразделения противовоздушной обороны, оснащенные зенитными ракетными системами С-300 и С-400, зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", в рамках маневров "Восток-2018" завершили перебазирование в новые позиционные районы на Дальнем Востоке России. В ходе учений, которые продлятся до 17 сентября, подразделениями ПВО будут отработаны задачи по отражению воздушного нападения условного противника.
Галина Полонская euronews:
"Журналисты, которые собрались здесь, а это пресса со всего мира, задаются вопросом, какого рода сценарий разыгрывает Москва на этих учениях. Командование утверждает, что речь идет о тотальной проверке боеспособности страны, но многие аналитики, учитывая размах "Востока-2018" утверждают, что речь идет о сценарии масштабов мировой войны".