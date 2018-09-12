По дорогам Италии

Обрушение моста в Генуе вызвало массу вопросов по поводу состояния транспортной инфраструктуры в Евросоюзе, и в первую очередь, конечно, в Италии.
Autostrada del Sole, А1 - главная итальянская магистраль, соединившая Север и Юг страны. Строительство началось еще в конце 50-х. Долгие годы эксплуатации не прошли для неё бесследно. Все больше жалоб на состояние трассы поступает от водителей.
Слишком большая нагрузка
"Весь транспортный поток страны приходится на А1 и А14. И они с ним не справляются", - говорит дальнобойщик с 20-летним стажем по имени Себастьяно Батти. Он был свидетелем того, как рос трафик с течением времени, но теперь, похоже, с этим смирился.
"Это нормально, когда на трассе есть заторы. Узел Болоньи всегда перегружен, Милана - тоже, и на дорогах в Падуи предостаточно машин", - продолжает он.
"На один километр этого участка автомагистрали только в июне приходилось 4 миллиарда транспортных средств. По этому показателю трасса Милан-Болонья считается самой загруженной в Италии - в стране, где порядка 50% всех товаров перевозится исключительно автомобильным транспортом", - передаёт наш корреспондент Микеле Карлино.
Безопасность под вопросом
Основная часть дорожного полотна была проложена в период с 60-го по 80-й годы. Потому сегодня специалистов беспокоит вопрос безопасности автомобилистов.
"Слабых звеньев в итальянской транспортной сети, безусловно, больше, чем в остальной Европе. Самая уязвимая в плане безопасности - это, конечно, автомагистраль А1, проходящая между Миланом и Болоньей. Учитывая трафик и отсутствие альтернативы, можно сказать, что вероятность крупных аварий здесь очень высока", - утверждает Оливьеро Бачелли, профессор Университета Боккони.
Высокие тарифы
66% участков трассы находится в ведении частных компаний. Тарифы, которые они устанавливают, считаются одними из самых высоких в Европе. Прибыль в размере одного миллиарда евро в год делят между собой две бизнес-группы.
Государство критикуют и за скудное финансирование инфраструктуры, и за систему, при которой ремонтные работы обязуются проводить частные компании за счёт поступаемых им сборов.
"Сегодня и на международном, и на европейском уровне, ведутся серьёзные дебаты о целесообразности такого партнёрства государства с частными лицами. Нет доказательств, никаких подтверждений, того, что эта система продуктивна и эффективна", - объясняет Вероника Векки, профессор Университета Боккони.
В этой связи, в адрес правительства Италии всё громче звучат призывы национализировать отрасль - вернуть полный контроль и управление дорожной инфраструктурой государству - по примеру Швейцарии, Австрии, Великобритании и Германии.