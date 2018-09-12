По дорогам Италии

Обрушение моста в Генуе вызвало массу вопросов по поводу состояния транспортной инфраструктуры в Евросоюзе, и в первую очередь, конечно, в Италии.

Autostrada del Sole, А1 - главная итальянская магистраль, соединившая Север и Юг страны. Строительство началось еще в конце 50-х. Долгие годы эксплуатации не прошли для неё бесследно. Все больше жалоб на состояние трассы поступает от водителей.