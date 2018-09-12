Природа вносит свои коррективы в процесс подготовки к Олимпиаде-2020. Стихийные бедствия, обрушившиеся на Японию в последние недели, и высокий риск новых природных катаклизмов значительно осложняют организацию летних Игр.
ОИ-2020: природа вносит коррективы
ОИ-2020: природа вносит коррективы
Об этом в среду заявил глава координационной комиссии МОК Джон Коутс. Он добавил, что оргкомитет со всей серьёзностью относится к учёту природных факторов в планировании соревнований.
На прошлой неделе западные регионы страны пострадали от сильнейшего за последние 25 лет тайфуна.
Всего через несколько дней на острове Хоккайдо произошло землетрясение. Жертв - десятки.
Олимпийские игры пройдут в июле и августе - в самые жаркие месяцы в году. Этим летом от теплового удара в Японии скончались 120 человек. Международный Олимпийский Комитет предложил японским властям перейти на летнее время, чтобы соревнования проходили при более прохладной температуре воздуха.