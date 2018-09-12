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ПРЯМОЙ ЭФИР: "О положении Союза" - ежегодное послание главы ЕС

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ПРЯМОЙ ЭФИР: "О положении Союза" - ежегодное послание главы ЕС

ПРЯМОЙ ЭФИР: "О положении Союза" - ежегодное послание главы ЕС
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"О положении Союза": председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступает с ежегодным посланием гражданам Евросоюза.