В Германии бастуют пилоты Ryanair

Пассажиры Ryanair вновь столкнулись с неудобствами из-за забастовки сотрудников ирландской авиакомпании. На этот раз, 24-часовую стачку объявили немецкие пилоты. К ним присоединились бортпроводники.

В Германии отменены 150 из 400 запланированных на среду полётов. Пассажирам аннулированных рейсов предложили перенести вылет на другой день или получить денежную компенсацию.

Руководство Ryanair заявило: если забастовки не прекратятся, лётный и наземный персонал в Германии ждут сокрашения.

"Мы против забастовок, тем более если о них предупреждают лишь накануне и если их устраивают "на ровном месте". Любая стачка - дело рискованное. Она приводит к нарушению работы и вредит клиентам. Забастовки наносят огромный ущерб бизнесу нашей компании. От этого пользы нет никому", - сказал Кенни Джейкобс, директор отдела маркетинга Ryanair.

Бастующие требуют улучшения условий труда и повышения оклада сотрудников. Переговоры с руководством авиаперевозчика начались еще в январе, но так и не увенчались успехом.

"Люди в ярости от того, как с ними поступают. Они не хотят сидеть сложа руки. Важно понимать, что в отличие от других секторов, бастующие сегодня действительно рискуют. Они ставят под удар свою жизнь здесь, в Германии: они могут лишиться работы. Всем им есть, что терять. Но эти люди полны решимости и готовы действовать. Потому как есть за что бороться", - уверена Кристин Бехль, член правления профсоюза Verdi.

В августе в пяти европейских странах прошла крупнейшая в истории Ryanair забастовка, которая затронула 55 тысяч пассажиров. После этого профсоюзам Италии и Ирландии удалось добиться заключения тарифного соглашения с авиаперевозчиком. Однако немецких пилотов и бортпроводников его условия не устроили.